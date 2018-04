"Het wordt een ongezien spektakel!" MUZIKAAL LEIDER BIJ STUDIO 100 XANDER TILLON (28) MET SHOWKOOR IN MINNEPOORT STEFAN VAN DE WEYER

13 april 2018

02u45 0 Herent Dirigent Xander Tillon (28) uit Herent geeft komende vrijdag, zaterdag en zondag drie concerten met zijn Leuvens showkoor AMUSE aan de Minnepoort in Leuven. Tillon is sinds begin 2018 muzikaal leider bij Studio 100, dirigeerde mee aan de musical 14-18 en krijgt nu ook de musical 40-45 onder zijn hoede.

Op zijn vijfde begon hij met viool aan de academie in Bornem, vijf jaar later voegde hij daar piano aan toe. Vanaf het vierde middelbaar volgde hij les aan het muziekhumaniora van het Lemmensinstituut. Daarna is hij blijven plakken in het hoger onderwijs en volgde hij de opleiding koordirectie.





"In het zesde middelbaar kregen we een intro over het hoger onderwijs. Ik wou altijd dirigent van een orkest zijn en koos die richting. Tijdens mijn vijfde jaar kreeg ik een aanvraag om een musical in Leuven te dirigeren van vzw Artbij. Ik heb me daarvoor toen opgegeven en ben er blijven draaien met showkoor AMUSE, dat ondertussen acht jaar bestaat. Via de oprichter van Artbij, Jan Bernolet, kwam ik terecht bij Studio 100, waar hij productieleider is. Ze zochten toen een vervangdirigent voor de musical 14-18. Ik heb me er moeten bewijzen, maar mocht verder doen. Ik werd vaste assistent van de muzikale leider en werd bij alle muzikale projecten betrokken. Ik draai nu mee met de Sinterklaas- en Kerstshows van Samson en Gert en doe ook al vier jaar Ketnetmusicals."





Met zijn showkoor trad hij al drie à vier keer op bij MNM en raakte hij met AMUSE en het koor van Studio 100 tot in de tv-shows van Belgium got Talent. Hij mocht ook met AMUSE optreden in tv-show Café Corsari met Helmut Lotti en Jef Neve.





Horen wie fout zingt

"Sinds begin dit jaar ben ik vast in dienst als koorleider van Studio 100, dat zijn tweehonderd zangers tussen acht en vijfentwintig jaar opgedeeld in groepen. Ik was er al drie jaar actief. Het moeilijkste is om te horen wie fout zingt en die te corrigeren. Omdat ik koorleider werd, moest ik trouwens na een half jaar afhaken als dirigent bij Scaletta, het kinderkoor van Scala."





Tillon zal met AMUSE drie dagen optreden in de Minnepoort. "Het is een ongezien spektakel in ons land. De nummers zijn helemaal aangepast aan de stijl van onze show, Imaginaria. De arrangementen heb ik speciaal voor dit koor gemaakt en het fenomeen showkoor is sowieso al zeer zeldzaam in Vlaanderen. Tel daar dan nog bij dat wij tot de beste showkoren behoren van het land, maakt dat deze show zeker en vast uniek zal zijn!"





Op 8 mei organiseert AMUSE trouwens audities, meer info viade website www.showkooramuse.be