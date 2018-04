"Eindelijk kunnen we afscheid nemen van Rudy" VERONGELUKTE BUSCHAUFFEUR (39) IN INTIEME KRING BEGRAVEN ANDREAS DE PRYCKER

19 april 2018

02u26 0 Herent Busheld Rudy Veugelen (39) heeft eindelijk het afscheid gekregen dat hij verdient. De repatriëring had heel wat voeten in de aarde en de begrafenisdienst vond zelfs plaats zonder lichaam. De begrafenis werd twee keer uitgesteld, maar kon - na protest van de familie - gisterochtend eindelijk plaatsvinden. "Nu kunnen we eindelijk aan het verwerkingsproces beginnen", vertelt broer Danny Veugelen (35).

Rudy Veugelen (39) uit Herent stierf eind maart bij een buscrash in het Duitse Aschaffenburg. Het deed een beetje denken aan het busongeval in het Zwitserse Sierre, waar 28 doden vielen. Dankzij de ingreep van Rudy om niet uit te wijken, maar op de tegenligger te rijden, werd een soortgelijke ramp vermeden. Daar waar het in Sierre qua repatriëring allemaal fluks geregeld werd, had dit ongeval véél meer voeten in de aarde. Dit tot grote frustratie van Danny Veugelen (35), broer van Rudy. Gisterochtend kon Rudy eindelijk begraven worden. Zo'n veertig mensen namen afscheid op een emotionele begrafenis, waar enkel directe familie, de mensen van Linden Cars uit Rotselaar en een paar buren op waren uitgenodigd. "Ik ben opgelucht dat we eindelijk aan het verwerkingsproces kunnen beginnen", vertelt Danny. "De afscheidsplechtigheid moest al zonder lichaam gebeuren omdat het parket in Duitsland nog een autopsie moest uitvoeren. Toen we hem afgelopen zaterdag wilden begraven, waren er nog problemen met de akte van overlijden. Daardoor mocht mijn broer niet begraven worden op een gemeentelijk kerkhof. Doordat het gemeentehuis van Aschaffenburg maar twee dagen per weken en telkens voor een uurtje geopend is, is er een chauffeur zelf naar daar gereden om die akte en nog wat persoonlijke spullen van Rudy te gaan halen.





Maar die chauffeur heeft zelf een ongeval gehad, waardoor hij er niet op tijd is geraakt. Uiteindelijk werd de begrafenis twee keer uitgesteld en werd ik dinsdag nóg een keer gebeld om de begrafenis uit te stellen. Toen hebben wij ons als familie echt boos gemaakt. Daardoor konden we nu eindelijk afscheid nemen", vertelt Danny, die vorige week donderdag pas voor de eerste keer het lichaam van zijn broer te zien kreeg. "Tot dan geloof je niet dat het echt waar is. Pas daarna kan je dat plaatsen", klinkt het. Het lichaam van Rudy werd zelfs drie keer verplaatst, zonder dat de familie daarvan op de hoogte gebracht werd. "Er zou écht wel wat meer transparantie mogen zijn. Zowel vanuit Duitsland als vanuit het parket van Leuven", meent Danny, die zelf ook buschauffeur is bij De Lijn.





Gewonde collega

"Die eerste ritten na de dood van Rudy waren heel erg confronterend", klinkt het. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het met collega-chauffeur Patrick Van De Velde gesteld is, die in het ziekenhuis belandde na het ongeval dat hij vanop de eerste rij meemaakte. "Ik heb zijn zoon nog gezien op de afscheidsplechtigheid bij Pues. Toen vertelde hij mij dat hij meer dan twintig breuken had opgelopen en in coma gehouden werd om zo de operaties te vergemakkelijken. Ik hoop echt dat Patrick terug de oude wordt. Zowel voor zijn familie als voor de onze", meent Danny.