"Een mooie verdere reis, Rudy" 500 ROUWENDEN NEMEN AFSCHEID VAN HELDHAFTIGE BUSCHAUFFEUR STEFAN VAN DE WEYER

09 april 2018

02u30 0 Herent Zo'n 500 mensen hebben zaterdag afscheid genomen van Rudy Veugelen (39). De buschauffeur uit Herent kwam om bij een zwaar busongeval in het Duitse Aschaffenburg. De man reed in op een vrachtwagen, maar redde daarmee het leven van de andere inzittenden.

Een bus van Linden Cars stond symbolisch geparkeerd voor het rouwcentrum. Een jaar werkte Veugelen bij de maatschappij en hij was er helemaal opengebloeid. Vorig weekend bracht hij 44 mensen naar hun skivakantie in Oostenrijk, tot het noodlot toesloeg. Veugelen kon niet meer tijdig remmen voor een traag rijdende truck geladen met glas. Uitwijken was geen optie, want dan zou de bus in een ravijn belanden. De held uit Herent redde daarmee de levens van zijn passagiers.





Gele en witte bloemen

Het was aanschuiven om afgelopen zaterdag binnen te geraken in de aula van Pues in de Eikestraat in Winksele-Delle. Velen moesten het afscheid vanuit de hal volgen. In de zaal schitterden bloemstukken, waarbij de kleuren van Linden Cars -geel en wit- overheersten. Centraal stond een foto van Veugelen met daarvoor een miniatuurversie van een autocar omringd door kaarsjes.





Er werd een tekst voorgelezen van de passagiers die op de bus zaten toen Rudy aan zijn laatste rit bezig was. "Al vanaf het begin zei hij nadrukkelijk dat we onze veiligheidsgordel moesten vastklikken. Achteraf bekeken een groot geluk. Iets na middernacht liep het fout, wat daarna volgde, was ongeloof en verbijstering. Door zijn snelle reactie werd erger voorkomen, wij zijn hem daarvoor eeuwig dankbaar. Namens de passagiers wensen we je een mooie verdere reis, dag Rudy", klonk het in een muisstille zaal.





Lichaam in Duitsland

De uitvaartplechtigheid vond plaats zonder stoffelijk overschot. Het Duits parket voert pas vandaag een autopsie uit op het lichaam van de chauffeur. "Een week na het ongeval zijn ze administratief nog niet klaar met je. Je zit in een procedureverwikkeling waardoor je zelf niet postuum bij ons aanwezig kunt zijn. Toch willen we dit even van ons afzetten en herinneringen aan mooie momenten koesteren", klonk het in de aula





Veugelens zoon Thomas raakte een gevoelige snaar. "Liefste papa, je bent het belangrijkste dat ze van ons hebben afgenomen. Maar je bent en blijft mijn held, mijn voorbeeld, mijn alles. Mensen vragen me: 'Hoe moet je nu verder zonder je papa?' Maar ik moet niet verder zonder je, ook al zie ik je niet, ik weet dat je bij me bent bij elke stap, traan en glimlach", klonk het. "Je had het zelf niet makkelijk , maar stond steeds voor iedereen klaar. Niemand was bang op jouw bus. Je bent een held en redde vele anderen."