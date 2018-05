"Beseffen ze niet dat dit geld kost?" VANDALEN TREKKEN NACHTELIJK SPOOR VAN VERNIELING IN TERMERESTRAAT ANDREAS DE PRYCKER

12 mei 2018

02u26 0 Herent Vandalen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een spoor van vernieling getrokken in de Termerestraat in Winksele. Een zevental brievenbussen werd beschadigd, eentje werd zelfs volledig meegenomen. Daarnaast werden er vernielingen aangericht in meerdere voortuinen. De buurtbewoners reageren boos.

De bewoners van de Termerestraat in Winksele bij Herent zitten met de handen in het haar na de nachtelijke passage van de vandalen. "Leuk is natuurlijk anders", zegt bewoonster Annelies Smets. "Zo rond 4 uur 's nachts hoorde ik een luide klap. Gelukkig waren de kinderen niet thuis, dacht ik toen. Vlak daarna hoorde ik mensen roepen. 'Da's kapot', riepen ze. Ik probeerde om naar buiten te kijken maar aangezien de straatverlichting niet aan stond, kon ik niets zien of horen. Toen ik naar beneden ging, zag ik dat ze mijn brievenbus kapot hadden vernield. Ze lag omver en was volledig kapot. Allerminst handig natuurlijk, aangezien de gleuf van de brievenbus aan mijn huis is dichtgemaakt. Dus heb ik maar een nieuwe brievenbus besteld", zegt Annelies.





Verzekering

"Ik vrees dat ik de kosten zelf zal mogen ophoesten. De verzekering gaat deze kost niet dekken, vrees ik. Hopelijk blijven ze van mijn nieuwe brievenbus af", lacht Annelies, die vlak na de feiten de politie van lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) op de hoogte bracht. "Tegen dat zij hier waren was er geen spoor meer van die vandalen. Jammer, want ik zou wel eens graag weten wie dit heeft aangericht", klinkt het bij Annelies.





Ook Katrien Verbeckmoes, die een paar huizen verder woont, kreeg bezoek van de vandalen. "Ook mijn brievenbus werd omgeduwd. Zij werkt gelukkig nog wel, maar er zijn ook wel wat stukken af. Daarnaast hebben ze hier boompjes en paaltjes uitgetrokken. Die mensen moeten dringend eens beseffen dat het herstellen van al die beschadigingen serieus wat geld kost", meent Katrien. Daar waar Katrien haar brievenbus nog heeft, is die van een andere buur zelfs gewoon gestolen. "Die man was 's ochtends zijn brievenbus aan het zoeken. Jammer genoeg heeft hij niets gevonden. De dieven hebben gewoon zonder verpinken de brievenbus gestolen. Ongelooflijk eigenlijk", zegt Katrien. De politie onderzoekt de zaak. Volgens de buurtbewoners zouden de daders hangjongeren uit de buurt zijn. Dat zal het politieonderzoek nu moeten uitwijzen.