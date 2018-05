Zwerfvuilactie voor inwoners 19 mei 2018

Op donderdag 24 mei organiseert de gemeente een opruimactie voor haar inwoners. Het abdijpark, het park Den Akker én het grasveld in de Callebeekstraat zullen die avond stevig onder handen worden genomen. Wie mee deze groene plekjes van Hemiksem schoon wil helpen maken en hier zwerfvuil wil helpen ruimen, is welkom van 19 tot 21 uur. Na afloop ontvangt elke deelnemer een attentie. Je kan jezelf inschrijven voor de opruimactie via de gemeentelijke website www.hemiksem.be.