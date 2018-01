Zwerfpoezen Rupelstreek zoekt dringend extra vrijwilligers 02u31 0 Hemiksem Zwerfpoezen Rupelstreek, een vereniging die zich inzet voor het welzijn van zwerfkatten, heeft dringend nood aan extra vrijwilligers, vooral voor de gemeente Hemiksem.

Momenteel zijn ze slechts met twee, de vrijwilligers van Zwerfpoezen Rupelstreek. Dag in, dag uit zetten ze zich in voor het welzijn van zwerfkatten en gedumpte poezen en kittens. "Als we een melding binnenkrijgen, gaan we de zwerfkat vangen met een vangbak", vertelt Claudette Gosselin (72). "We nemen de kat naar de dierenarts, waar ze wordt gesteriliseerd of gecastreerd en wordt ontvlooid, ontwormd en eventueel verder verzorgd. Daarna zetten we de katten weer uit op hun vertrouwde plek of proberen we een nieuwe warme thuis voor hen te zoeken. Dat kan gaan om een opvanggezin of een gespecialiseerde opvang. Doden doen we ze nooit."





Er kruipt bijzonder veel tijd en energie in en dus is Claudette dringend op zoek naar extra vrijwilligers. "We zijn vooral op zoek naar twee vrijwilligers, met vervoer, die zwerfkatten willen gaan vangen in Hemiksem", zegt ze. "Het is eigenlijk vrij ondankbaar werk dat door veel mensen wordt onderschat. Sommigen die er in het verleden mee zijn begonnen, zijn ook snel weer afgehaakt. Het is werk dat je moet doen met je hart, omdat je het leven van zwerfkatten een klein beetje aangenamer wil maken. Ze hebben evenveel recht om op de wereld te zijn als wij. Het is niet omdat ze soms wat in de weg lopen, dat je ze moet afmaken."





Wil jij je steentje bijdragen? Laat het dan zeker even weten aan Claudette op het nummer 0496/37.89.99. (BCOR)