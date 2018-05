Zorgparkeren maakt zijn intrede 26 mei 2018

Het fenomeen van zorgparkeren doet nu ook zijn intrede in Hemiksem. Het idee is eenvoudig: inwoners kunnen door een parkeer- en zorgsticker aan of bij hun garage of oprit te plakken, aangeven dat ze zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren. De zorgverlener dient op zijn beurt de parkeer- en zorgkaart zichtbaar in zijn voertuig achter te laten. Op die kaart staan de nodige contactgegevens van de zorgverlener vermeld. De parkeertijd bedraagt wel maximaal dertig minuten.





Het reglement werd de voorbije gemeenteraad goedgekeurd. "Zorgverleners zoals thuisverplegers hebben vaak moeite om bij het bezoeken van hun patiënten vlot een parkeerplaats in de buurt te vinden. Zorgparkeren biedt hiervoor een oplossing", redeneert burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). Hemiksemnaren die de ruimte voor hun garage of oprit ter beschikking willen stellen van zorgverleners, kunnen de parkeer- en zorgsticker aanvragen via informatie@hemiksem.be of een exemplaar ophalen aan het onthaal van het Administratief Centrum. (BCOR)