Zomerbar Kraby Bay opent de deuren 29 mei 2018

Kraby Bay, de zomerbar in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij, heeft de deuren geopend. Zes dagen per week kan je er terecht voor een vakantiegevoel met een hapje en een drankje.





Er werd al ettelijke weken naar uitgekeken, maar nu is het zover: Suchinin Chaiyakul - Pami voor de vrienden - en Jaran Klahan hebben hun zomerbar Kraby Bay geopend. In de zuidvleugel van de Sint-Bernadusabdij hebben ze een ruimte omgetoverd tot een kleurrijke en frisse horecazaak waar je tot oktober terecht kan voor een drankje en een hapje. "Ik ben ontzettend trots met het resultaat", glundert Pami. "We beschikken al over een ruim terras met honderd plaatsen, maar we kunnen zelfs nog uitbreiden."





"We willen onze gasten hier een echt vakantiegevoel bezorgen", vervolgt Pami, die in Antwerpen ook al het bekende Thaise restaurant River Kwai uitbaat. "We hebben nog niet te veel promotie gemaakt rond onze opening, omdat we deze eerste dagen vooral bekijken als een proefperiode. We willen onszelf de kans geven om eventuele foutjes weg te werken. Voorlopig kan je hier dan ook alleen maar drankjes en kleine hapjes krijgen. Iets later kunnen we ook Thaise snacks aanbieden."





Kraby Bay is open van dinsdag tot donderdag van 16 tot 0.30 uur, op vrijdag van 16 tot 1.30 uur, op zaterdag van 11 tot 1.30 uur en op zondag van 11 tot 0.30 uur. De openingsuren kunnen de komende weken nog wel wijzigen. (BCOR)