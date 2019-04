Zomerbar Krabi Bay start met tweede seizoen Ben Conaerts

05 april 2019

14u13 0 Hemiksem Pop-upzomerbar Krabi Bay, in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij, is vandaag gestart aan zijn tweede seizoen. Voortaan kan je er niet alleen terecht om te relaxen met een drankje, er staan ook gerechten op de kaart.

Na een geslaagd debuut vorig jaar hebben Jaran Klahan en Pami Chaiyakul heel wat goesting om te starten aan het tweede seizoen van hun pop-upzomerbar Krabi Bay. “We hebben vorig jaar een schitterend seizoen gehad”, zegt Pami. “Vooral dankzij het WK-succes van onze Rode Duivels. Ons terras zat bij momenten nokvol. Maar we hebben geluisterd naar de feedback van onze klanten en hier en daar wat bijgestuurd.”

De grootste nieuwigheid is dat je in Krabi Bay ook iets kan eten. “In november en december vorig jaar hebben we hier al eens geopend als pop-upbistro. Dat was voor ons een goede test om te kijken of we hier volwaardige gerechten konden bereiden. De ervaring die we op die manier hebben opgedaan, integreren we nu mee in onze zomerbar. Zo bieden we hier voortaan ook enkele kleine gerechten aan. Denk daarbij aan de klassiekers, maar wel met een Oosterse toets.”

Ook het terras heeft een aantal aanpassingen ondergaan en moet nu meer comfort bieden voor een ouder publiek. “We hebben hier tafeltjes gezet waaraan een vijftigtal mensen kan plaatsnemen”, leggen Jaran en Pami uit. “De eerstvolgende weken beschouwen we nog als een testfase. Op 30 april beginnen we er écht aan en organiseren we een afterwork. Dat wordt zeker geen fuif, maar een gezellige bijeenkomst met hapjes, drankjes en een dj.”

Meer info over Krabi Bay is te vinden op de pagina www.facebook.com/KrabiBayEvents.