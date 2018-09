Zeven om te zien op Open Monumentendag 06 september 2018

In de Plukboerderij van





Schelle

kan je aan de hand van foto's, tekeningen en historische documenten een blik op de boerderijen werpen die in het verleden talrijk aanwezig waren in de gemeente. Om 11 uur is er een optreden van het ensemble Elixir d'Anvers.





In het heemmuseum 'Omtrent den Hover' in





Hemiksem

kan je van 10 tot 18 uur een fototentoonstelling bezoeken van verdwenen of vergeten monumenten in Hemiksem. Daarnaast vindt er ook een expositie plaats van hedendaagse, minder bekende Hemiksemse kunstschilders.





In het Woonzorgcentrum Maria Boodschap in





Niel

wordt om 15 uur uitgepakt met een gratis concert van pop- en jazzband GetSomeWine. Aansluitend, om 16 uur, stelt Victor Van Dyck de historische publicatie 'Schep en Sintepier... over Paarden, Schep en Volkse Tradities en Gebruiken in de Rupelstreek' voor. In





Mortsel

kan je een wandeling maken door een verborgen parel in Vlaanderen. Het nog steeds bewoonde kasteel van Cantecroy biedt een oase van rust in zijn tuinen en ook de kapel en de ridderzaal worden opengesteld voor bezoekers. Achter de hoek kan je ook Fort 4 bezoeken, waar de tentoonstelling 'Forten 1914' loopt in het teken van de allereerste Europese Fortendag.





In





Edegem

opent het oude gemeentehuis zijn deuren voor de geschiedenis van het Edegemse caféleven. Je kan er genieten van bierdegustaties van de Edegemse Zonneblusser en het feestbier Tripel 30, caféspelen en barman-races.





In





Pulderbos

wordt van 10 tot 18 uur de 175ste verjaardag van de plaatselijke windmolen gevierd. Bezoekers kunnen de molen in werking zien en er is ook een tentoonstelling met antiek landbouwmateriaal. Ook in en rond het fort van





Oelegem

zijn er tussen 10 en 18 uur tal van activiteiten. Zo is er een rondleiding in de vroegere militaire vesting en een picknick langs de antitankgracht. (BSB/BCOR/KDC)