Zeldzame pad aangetroffen aan Umicorefabriek 27 april 2018

Enkele natuurliefhebbers hebben vlakbij de Umicorefabriek in Hemiksem een populatie rugstreeppadden ontdekt. Deze Europees beschermde padden zijn te herkennen aan de smalle witte streep die over hun rug loopt en schuilen meestal onder de grond, tussen stenen of zelfs in oude konijnenpijpen.





"De komst van de rugstreeppad toont dat de natuur zich vaak snel kan herstellen, zeker wanneer we ons er allemaal voor inzetten", zegt schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen). "Het doel is nu om ervoor te zorgen dat deze zeldzame diersoort zich helemaal thuis voelt in Hemiksem. Umicore zal daarom aan de rand van haar afvalberging aan de Herbekestraat een nieuwe, permanente poel inrichten, waar de rugstreeppad een ideale voortplantingsplek vindt. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal ook in het aangrenzende natuurgebied Ter Locht enkele poelen graven." (BCOR)