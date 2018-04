Woonzorgcentra willen senioren aan het wandelen krijgen 13 april 2018

02u38 0

In de drie woonzorgcentra van Hemiksem en Schelle wil men van 2018 een wandeljaar maken. Onder het motto 'Start to Walk' wil men senioren aan het stappen of wandelen krijgen. Vanaf maandag 16 april wordt daarom twee keer per week een wandelmoment georganiseerd. De sessies richten zich op beginnende wandelaars, met een goede motivatie maar een laag conditiepeil.





De seniorenadviesraden van Schelle en Hemiksem, alsook de vrijetijdsdiensten van beide gemeenten werken met de woonzorgcentra samen. "Het doel is om je conditie te verbeteren en na de lessenreeks verder te blijven wandelen", zegt Hemiksems OCMW-voorzitter Joris Wachters (CD&V). "Het is een geschikte gelegenheid om mensen uit hun isolement te halen."





Het eerste wandelmoment vindt plaats op 16 april om 14 uur aan het WZC Heide Velden in Schelle. Inschrijven kan via vrijetijd@schelle.be of tel. 03/870.35.21. (BCOR)