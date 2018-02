Werken in Nijverheidsstraat 27 februari 2018

Vanaf maandag 5 maart start de gemeentelijke groendienst met het snoeien van de platanen in de Nijverheidsstraat. Aansluitend zullen er ook grondwerken worden uitgevoerd in functie van toekomstige aanplantingen. Door de werken zal het eerste deel van de Nijverheidsstraat, tot aan het kruispunt met de Hoogstraat, van maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart worden afgesloten voor alle verkeer.





De Nijverheidsstraat, Kruishoevewijk, het Depot Deluxe en het Administratief Centrum in de Sint-Bernardusabdij blijven wel vlot bereikbaar via de Hoogstraat. Tussen maandag 12 maart en vrijdag 30 maart wordt er dan gewerkt in het deel van de Nijverheidsstraat tussen het kruispunt met de Hoogstraat en de Sint-Bernardusabdij. De rijbaan wordt dan voor de helft afgesloten, zodat de werken veilig kunnen verlopen. (BCOR)