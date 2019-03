Weggetje aan basisschool Boskabouters wordt hersteld Ben Conaerts

21 maart 2019

13u58 0

Goed nieuws voor de kleuters die naar De Boskabouters gaan, de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Het Klaverbos. Zij kunnen binnenkort weer wat veiliger naar school, want het weggetje dat de Hoofdboslaan met de school verbindt, wordt op vraag van oppositiepartij Open Vld opgeknapt.

Het weggetje verkeert al sinds het najaar van 2018 in slechte staat. “De betonplaat die er over het beekje ligt, is al lange tijd aan het afbrokkelen”, zegt oppositieraadslid Birgit De bondt (Open Vld), die de situatie aankaartte in de gemeenteraad. “De staaldraad is intussen al zichtbaar geworden, waardoor dit voor kleuters niet veilig meer is. Nochtans wordt de weg frequent gebruikt door ouders met kinderwagens en door kinderen die met de fiets naar school komen.”