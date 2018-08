Vzw Villa Max schenkt gezinnen met zieke kinderen weekje vakantie 08 augustus 2018

02u45 0 Hemiksem De Hemiksemse vzw Villa Max laat deze week opnieuw vijf gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind genieten van een deugddoende, kosteloze vakantie. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de vakantiehuisjes van Casa Ametza in Brasschaat.

Iedereen verdient vakantie en daar willen Redgy Vandecasteele en Marleen Arnouts, zelf mama van een dochter met een ongeneeslijke ziekte, hun steentje toe bijdragen. Met hun vzw Villa Max willen ze gezinnen met ernstig zieke kinderen een kosteloze en onvergetelijke vakantie aanbieden. Momenteel heeft de vzw vijf gezinnen te gast in de vakantiehuisjes van Casa Ametza in Brasschaat. Zij verblijven er nog tot en met donderdag en kunnen er genieten van enkele leuke activiteiten. Zo gingen ze maandagmiddag op uitstap naar de bioscoop in een heuse limousine, voor de kinderen een onvergetelijke belevenis.





De Warmste Week

"Dit jaar organiseren we in totaal vijf vakantieweken voor gezinnen met ongeneeslijk zieke kinderen", zegt Marleen Arnouts. "Daarmee willen we hen de kans geven om één weekje te kunnen ontspannen en de zorgen en medische beslommeringen even achter zich te kunnen laten. Om dat te kunnen financieren, moeten we terugvallen op sponsoring en giften. Vorig jaar hebben we nog een mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld tijdens De Warmste Week en binnenkort organiseren we een kaas- en wijnavond om extra geld in het laatje te brengen."





(BCOR)