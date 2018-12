Vuurwerk en wensballonnen verboden: “Te weinig open ruimte” Ben Conaerts

27 december 2018

14u45 0

Hemiksemnaren moeten tijdens oud en nieuw geen vuurwerk verwachten in hun dorp. Op het grondgebied van Hemiksem is het afsteken van vuurwerk sowieso niet toegelaten. “Er is geen open ruimte waar dit veilig kan worden georganiseerd”, klinkt het bij de gemeentediensten. “Ook het gebruik van wensballonnen is niet toegestaan. Wie toch vuurwerk aansteekt, riskeert de veiligheid van medebewoners in gevaar te brengen en een boete.”

Wie toch wil genieten van mooi vuurwerk, kan op oudjaar afzakken naar de stad Antwerpen. Daar wordt het vuurwerk door professionele vakmensen de lucht in geschoten.