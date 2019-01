Vrijetijdsdienst wil 55-plussers laten dansen Ben Conaerts

04 januari 2019



De vrijetijdsdienst van Hemiksem gaat binnenkort een lessenreeks ‘Flower power dance’ organiseren. De danslessen zijn bedoeld voor dames en heren die ouder zijn dan 55. Zij krijgen eenvoudige solodansjes aangeleerd op de muziek van eind jaren ’60 en begin jaren ’70. Denk daarbij aan liedjes van onder meer The Beatles, The Turtles, The Bee Gees, The Monkees en The Mamas and the Papas.

De lessenreeks vindt plaats op maandagen 14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari en 18 en 25 maart, telkens van 10.30 tot 11.30 uur in de polyvalente zaal van het Depot Deluxe. Je kan je individueel inschrijven, een danspartner is niet nodig. Deelnemen is gratis en kan na inschrijving via ellen.huysmans@hemiksem.be of tel. 03 288 26 92.