Vraag voor verkeersspiegels langs kruispunten N148 Ben Conaerts

21 februari 2019

Het gemeentebestuur wil werk maken van de komst van een verkeersspiegel op het kruispunt van de Scheldestraat en de Heuvelstraat. Oppositiepartij Hemiksem Vooruit had daar de voorbije gemeenteraad op aangedrongen. Op voorstel van raadslid Jill Van Wynsberghe (CD&V) komt er mogelijk ook een verkeersspiegel op het kruispunt Adolf Vervlietlaat en de Sint-Bernardsesteenweg.

“Omdat de N148 vooralsnog eigendom is van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), moeten we daarvoor wel om de toelating gaan vragen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “In het verleden was het AWV niet altijd bereid om een verkeersspiegel toe te staan. Maar vermits de verkeersdrukte – onder meer met de komst van het woonproject Hemixveer – flink is toegenomen, denken we dat het AWV deze keer misschien sneller op onze vraag zal ingaan. Op termijn is het sowieso de bedoeling dat de N148 eigendom wordt van de gemeente.”