Vos teistert Hemiksem 13 maart 2018

Terwijl Limburg in de ban is van de wolf, is in Hemiksem de vos op pad. Een inwoner kon onlangs 's nachts een vos opmerken die op doortocht was in zijn tuin. De gemeente roept dan ook op om op te letten met kippen of andere kleine dieren in je tuin en ervoor te zorgen dat de vos er niet bij kan geraken. Meestal volstaat het om voor een degelijk nachthok te zorgen dat 's nachts al dan niet automatisch afgesloten wordt. Wil je dat je kleinvee geen enkel risico loopt, voorzie dan een omheining van minstens 180 centimeter hoog. (BCOR)