Voormalig Open Vld'er Cliff Mostien trekt met Hemiksem Vooruit naar kiezer 15 mei 2018

03u00 0 Hemiksem Het is officieel: voormalig Open Vld'er Cliff Mostien gaat met de nieuwe burgerpartij Hemiksem Vooruit naar de kiezer. Mostien zal zelf de lijst trekken, terwijl Dave Petry, voormalig N-VA'er, is aangesteld als voorzitter. "Het is tijd om weer naar de Hemiksemnaar te luisteren", klinkt het.

Nadat gemeenteraadslid Cliff Mostien in de zomer van 2016 uit Open Vld werd gezet, bleef zijn politieke toekomst lange tijd onduidelijk. Nu is de kogel officieel door de kerk: Mostien richt met Hemiksem Vooruit een nieuwe burgerpartij op en wordt daar zelf als kopman uitgespeeld. "We stappen met een tienpuntenplan naar de kiezer", zegt hij. "We pleiten onder meer om voortaan te werken met één schepen minder én om een volledige bouwstop in te voeren. Als we Hemiksem leefbaar willen houden, moeten we stoppen met onze gemeente vol te bouwen. Verder willen we dat elke vereniging recht heeft op dezelfde ondersteuning. Het moet gedaan zijn om de ene vereniging voor te trekken en duizenden euro's te geven, terwijl de andere in kou wordt gezet."





"Volle lijst geen must"

Mostien heeft rondom zich al een ploeg van sympathisanten verzameld. Onder hen: voormalig N-VA'er Dave Petry, die de rol krijgt toebedeeld van voorzitter en een derde plaats zal bekleden op de kieslijst. "De overige plaatsen moeten intern besproken worden en zullen de komende weken en maanden naar buiten komen", zegt Mostien. "Een volle lijst is wat mij betreft geen absolute must. Ik heb liever tien à vijftien mensen die er voor willen gaan dan een lijst te moeten opvullen met zonen en dochters. Maar ik kan al wel zeggen dat we nog minstens één wit konijn uit onze hoed zullen toveren. Een heel aantal mensen heeft het gehad met het huidige beleid en vindt het tijd om weer naar de Hemiksemnaar te luisteren. Dat is precies wat we met Hemiksem Vooruit zullen doen."





Wie zich achter het project Hemiksem Vooruit wil scharen, kan contact opnemen met Cliff Mostien via het nummer 0497/65.46.19. Meer info is te vinden op de website www.facebook.com/HemiksemVooruit. (BCOR)