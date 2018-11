Voorbereidende werken aan Schelleakker van start Ben Conaerts

26 november 2018

Begin 2019 starten de rioleringswerken en de werken voor de vernieuwing van het wegdek in de Schelleakker. Vandaag zijn de nutsmaatschappijen reeds gestart met een aantal voorbereidende werken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, is er tijdens de werkuren een parkeerverbod in de Schelleakker.

Vóór de wegenwerken begin 2019 starten, zullen de bewoners nog een brief krijgen van de gemeente met een aantal praktische afspraken. Dat gaat onder meer over tijdelijke parkeermogelijkheden en de verzamelpunten voor de huisvuilophaling.