Voetpad Abdijstraat wordt heraangelegd Ben Conaerts

06 april 2019

20u13 0

Vanaf maandag 8 april wordt het voetpad in de Abdijstraat in de richting van de Heuvelstraat heraangelegd. De werken vinden plaats aan de onpare zijde vanaf garage Verhoeven tot aan het kruispunt. Doorgaand verkeer richting de Heuvelstraat zal een omleiding moeten volgen via de Delvauxstraat. Verkeer dat vanuit de Heuvelstraat richting de Statieplaats wil rijden, kan wel nog gebruikmaken van de Abdijstraat. De werken zijn gepland tot en met vrijdag 26 april.