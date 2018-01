Vernieuwing Het Klaverbos gepland voor 2021 02u35 0

Na basisschool De Regenboog wil het gemeentebestuur ook basisschool Het Klaverbos, in de Jan Sanderslaan, aanpakken. De gemeente heeft vanaf 2021 alvast een budget van 2 miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing van de school. "Begin jaren 2020 hopen we subsidies te krijgen vanwege de Vlaamse overheid, zodat we kunnen starten met de bouw van een nieuwe school", zegt schepen van Patrimonium Stefan Van Linden (sp.a). (BCOR)