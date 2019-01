Verloren keeshond heeft baasje terug gevonden Sander Bral

15 januari 2019

12u04 0 Hemiksem De lokale politiezone Rupel was dinsdagochtend op zoek naar het baasje van een mannetjeskeeshond. Het dier werd aangetroffen in de Bredestraat in Hemiksem en naar het zonecommissariaat in Boom gebracht waar de eigenaar zich enkele uren later kwam melden.

De politie heeft in de Bredestraat in Hemiksem een keeshond, een reu, aangetroffen. Het dier heeft een chip maar die is volgens de politie niet leesbaar. Via sociale media deed PZ Rupel dinsdagochtend een oproep naar het baasje van het dier. Enkele uren later kwam de eigenaar het dier ophalen in het zonecommissariaat aan het Jozef van Cleemputplein in Boom.