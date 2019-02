Verenigingenmarkt in Depot Deluxe Ben Conaerts

19 februari 2019

Op zondag 24 februari wordt het Depot Deluxe ingepalmd door de jaarlijkse verenigingenmarkt van IVEBICA. Tal van socio-culturele verenigingen uit de streek komen er zichzelf voorstellen. Zo kan je de kunstzinnige kant van je gemeente ontdekken bij de fotokringen, muziekverenigingen of kunstkringen en ontmoet je vertegenwoordigers van KWB, de heemkring of Velt. Tussendoor kan je genieten van optredens en demonstraties of pauzeren met een hapje en een drankje. De verenigingenmarkt vindt plaats van 11 tot 18 uur, de toegang is gratis. Meer info is te vinden op de website www.ivebica.be.