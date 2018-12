Valse pakjesbezorger bedreigt bewoner met mes Patrick Lefelon

21 december 2018

16u37 0 Hemiksem Een 46-jarige man die op het gelijkvloers van een appartementsgebouw in de Unolaan in Hemiksem woont, is deze middag overvallen door een “pakjesbezorger”. De man liep een lichte snijwonde aan de hals op.

Om 11u45 werd aangebeld. Er stond één man aan de voordeur om een pakje af te geven. De bewoner opende de voordeur en op dat moment sprong een tweede man te voorschijn. De 46-jarige man werd met een mes bedreigd. Hij werd in zijn appartement binnengeduwd. Daar doorzochten de twee daders met bivakmuts de woning. Wat zij gestolen hebben, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer was te erg onder de indruk.

De twee daders blijven op te sporen. Eerder waren er al gelijkaardige overvallen in Edegem in de Graaf de Fienneslaan in Edegem, in Sint-Amands en in Reet.

Woordvoerder Joris Van Camp van de PZ Rupel geeft enkele preventietips mee. “Doe niet te snel de deur open voor een pakjesbezorger. Vraag naar de naam van de firma of naar details over het pakje. Kijk of er een wagen met firmalogo op straat staat. Spreek ook met huisgenoten af wie een pakje verwacht of in ontvangst neemt. “