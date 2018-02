Valentijnsactie op markt 14 februari 2018

De lokale afdeling van sp.a organiseert vandaag een 'Valentijnsactie' op de wekelijkse markt van Hemiksem. De mandatarissen gaan de inwoners niet alleen verrassen met een attentie in het teken van Valentijn, ze grijpen de gelegenheid ook aan om de Hemiksemnaren te bevragen naar hun voorstellen of opmerkingen over de gemeente. "We zitten dit jaar al dertig jaar in de Hemiksemse meerderheid en in die periode is onze gemeente er zichtbaar op veranderd", zegt sp.a-voorzitter Rodney Talboom. "Omdat er echter blijvend werk is en er nog heel wat zaken op de planning staan, is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij onze burgers en verenigingen." De markt staat vandaag van 8 tot 12.30 uur opgesteld op de Gemeenteplaats. (BCOR)