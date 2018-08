Umicore-arbeiders steunen vzw VillaMax 28 augustus 2018

De arbeiders van Umicore hebben vrijwillig hun veiligheidsmeldingspremie afgestaan aan het goede doel. Op die manier werd een bedrag van 2.100 euro overhandigd aan de Hemiksemse vzw VillaMax. Dat is een vzw die gezinnen met ernstig zieke kinderen een kosteloze en onvergetelijke vakantie wil aanbieden. "We zijn de arbeiders van Umicore heel dankbaar", zegt Marleen Arnouts van VillaMax. "Met dit bedrag kunnen we alvast twee gezinnen een weekje zorgeloos op vakantie laten gaan." Op zaterdag 22 september organiseert de vzw de vierde editie van haar Kaas- en Wijnavond om 19 uur in het Depot Deluxe. Wie de vzw wil ondersteunen én tezelfdertijd een gezellige avond wil beleven, kan zich inschrijven via vzwvillamax@gmail.com. Volwassenen eten mee voor 22 euro, kinderen tot twaalf jaar betalen de helft. (BCOR)