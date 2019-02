Uitbaatster frituur : “Ze hebben ons in de gaten gehouden” Politie onderzoekt linkt met overval op dagwinkel twee weken geleden Toon Verheijen

10 februari 2019

19u04 0 Hemiksem Twee mannen hebben zaterdagavond opnieuw een kleine zelfstandige overvallen in het centrum van Hemiksem. Volledig in het zwart gekleed en met een sjaal tot net onder de ogen én gewapend met een pistool en mes overvielen ze Thaissa Goolaerts en jobstudent Robin van frituur ’t Dorp. Een klopjacht van de politie leverde niets meer op. De politie arresteerde wel even twee verdachten, maar moest die naar verhoor weer laten gaan. “Ze hebben de frituur in de gaten moeten houden, want de laatste klant was net buiten.”

Zaterdagavond iets voor 21 uur. Het was sinds 17 uur enorm druk geweest in frituur ’t Dorp op de Gemeenteplaats. Toen de voorlopig laatste klant buiten was, dachten Thaissa Goolaerts en jobstudent Robin twee seconden even uit te blazen. “Maar plots stormden er twee mannen met veel lawaai binnen”, vertelt Thaissa die zaterdagavond de frituur deed omdat haar vader Ronny naar een feest moest. “We dachten eerst nog dat het klanten waren en dachten nog: doe eens even normaal zeg. Maar ze waren volledig in het zwart gekleed en hun gezicht was nauwelijks zichtbaar. Ze hadden ook beiden een wapen vast. De ene een pistool en de ander een mes. Ze eisten meteen het geld en dat hebben we ook gegeven. Blijkbaar vonden ze het niet genoeg en tilden ze de kassa nog op om te zien dat we niets verstopt hadden. ‘Al het geld’, riepen ze nog. Uiteindelijk zijn ze toch gaan lopen.”

Observatie

Thaissa moest zondag toch nog altijd wat bekomen van de schok. “Het is frustrerend. Je werkt hard voor de centen en uiteindelijk ben je op nog geen minuut de inkomsten kwijt”, zucht de kranige vrouw. “Het is ook niet de eerste keer. Een zevental jaren geleden is mijn vader ook al eens overvallen en dan was er ook nog die brand zes jaar geleden. En dan zijn er nog inbraken geweest ook. Nu hebben we wel alles wel gehad zeker? Je zou er moedeloos van worden, maar we geven niet op. We doen verder. Het is tenslotte ook onze broodwinning. Het is niet zomaar een hobby. Bovendien wil je er ook blijven zijn voor de klanten.” Thaissa is wel bijna zeker dat de overvallers de frituur goed in de gaten gehouden hebben. “Het was echt toeval dat onze laatste klant nog maar net weg was. Ze hebben het gezien dat er niemand meer was.”

Gelijkaardig

In december werd in de Unolaan nog een man thuis overvallen door een pakjesbezorger. Hij liep een steekwonde op in de hals. Op 26 januari was er ook een overval op een dagwinkel net om de hoek. Ook daar was er sprake van twee daders met een pistool en een mes. “Mensen zijn hier echt niet meer gerust”, klinkt het in café ’t Dorp aan de overkant van de frituur. “Je merkt dat ook aan de klanten. Het probleem is dat ze hier na hun feiten ook direct alle kanten op kunnen. Zijn het mannen van hier ? Vermoedelijk wel.”

De politie is een onderzoek gestart. “We hebben na de overval twee personen opgepakt, maar die zijn na verhoor weer vrijgelaten”, zegt Joris Van Camp van de politiezone Rupel. “We onderzoeken of er een link is met de overval op de nachtwinkel. Zolang we geen verdachten hebben, is dat niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Het klopt ook dat we in andere gemeenten van onze politiezone dergelijke overvallen op kleine zelfstandigen hebben gehad, maar voor bepaalde feiten zijn er wel verdachten opgepakt. Het lijkt er dus op dat er verschillende groepen bezig zijn.”