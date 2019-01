Toekomst Bekaertsite krijgt vorm: 625 woningen, woonzorgproject en park van 8 hectare Ben Conaerts

18 januari 2019

11u46 0 Hemiksem Op 23 januari start het openbaar onderzoek naar het RUP Hoge Weg. Daarin worden de krijtlijnen vastgelegd voor de toekomstige invulling van de voormalige Bekaertsite. De gemeente wil daar ruimte voorzien voor onder meer 625 woningen, een woonzorgproject en een park van acht hectare.

De voormalige Bekaertsite, tussen de Nijverheidstraat, de Scheldeboord, de Heuvelstraat en het park Den Akker, ondergaat momenteel een grondige metamorfose. De oude gebouwen van de Bekaertfabriek worden gesloopt om plaats te ruimen voor nieuwe ontwikkelingen. De toekomstige bestemming wordt vastgelegd in het RUP Hoge Weg, dat in december al voorlopig werd vastgesteld in de gemeenteraad. De gemeente wil op het terrein ruimte voorzien voor een mix van wonen, zorg, kleinhandel en groen.

“De Bekaertsite heeft een lager gelegen deel en een kleiner hoger gelegen deel aan de Heuvelstraat”, schetst schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen). “In het lagere gedeelte komen er woonprojecten voor 625 woningen. Ter hoogte van de Armenpoort, op de site van Philco, is op termijn, nadat de termijn van de milieuvergunning is verstreken, een kleinschalig woonproject met maximaal 45 woonentiteiten gepland. Aan de Heuvelstraat is nog eens een woonzorgproject ingepland met maximaal 167 woonzorgentiteiten. Het gaat hier telkens om ontwikkelingen op mensenmaat, met een duidelijk afgebakend aantal wooneenheden.”

Minstens acht hectare van de site wordt ingekleurd als park- en groenzone. “De woningen worden ingebed in een centraal gelegen park- en bosgebied dat de schakel moet vormen tussen het abdijpark en het park Den Akker. Vanuit de nieuwe woonzones zal het park goed zichtbaar en toegankelijk zijn via volwaardige fiets- en wandelwegen. Doorheen de woonzones worden er groene corridors ingericht zodat het park al zichtbaar wordt vanuit de Heuvelstraat en de Scheldeboord. Verder zijn er drie pleinen voorzien, waaronder een aan de Schelde dat een volledig groene inrichting zal krijgen. Aan deze rustplekken is er ruimte voor horeca en kleinhandel. De Scheldeboord tot slot wordt licht verhoogd en ingericht als groene dijk”, aldus Meyvis.

“De verkeersontsluiting tot de site zal worden voorzien met een toegang aan de noordzijde en rechtstreeks aansluitend op de Heuvelstraat en een toegang via de Nijverheidstraat in het zuiden. Deze twee toegangen worden aangelegd zonder met elkaar verbinding te maken. Het autoverkeer zal dus niet doorheen het autoluwe, groene hart van de site moeten. Voor de wooneenheden voorzien we kleinschalige publieke parkings, terwijl we voor het zorgcomplex vooral met een ondergrondse parking willen werken. Intussen werken we samen met De Lijn aan de doortrekking van buslijn 1.”

Wanneer de plannen in uitvoering komen, is nog niet duidelijk. “Grote delen van het terrein zijn vervuild en moeten gesaneerd worden”, legt Meyvis uit. “Wanneer dat zal gebeuren, is nog afwachten. Omdat de vervuiling aan de Heuvelstraat het minst is, zal daar allicht als eerste gebouwd kunnen worden. Maar vooraleer alles gerealiseerd is, denk ik dat we zeker nog met een termijn van vijftien jaar moeten rekening houden.”

Op woensdag 23 januari gaat het openbaar onderzoek naar het RUP Hoge Weg van start en kan iedereen zijn bezwaren, opmerkingen of adviezen indienen. Diezelfde dag wordt om 19.30 uur een informatiemoment georganiseerd in de raadszaal van het Administratief Centrum. Wie er aanwezig wil zijn, moet zijn aanwezigheid bevestigen vóór 21 januari via sven.vangyseghem@hemiksem.be of telefonisch op 03 288 26 63.