Titel is binnen voor Hellvoc HELLVOC - STALVOC 3-0 19 maart 2018

02u41 0

Tegen eerste achtervolger Stalvoc hebben de mannen van coach Bierinckx de kroon op het werk gezet en met een nieuwe 3-0-zege zijn ze nu zeker van de titel in eerste divisie. Ze dienden niet eens echt diep te gaan om de zege te pakken. De bezoekers begonnen gelaten aan de opdracht. Een groot verschil met de inzet bij de thuisploeg en die de match ook meteen in handen nam.





"Onze supporters zorgden voor een leuke sfeer en daar hebben we ons met zijn allen aan opgetrokken om de zege binnen te halen. We kwamen op geen enkel moment in de problemen en dat maakte dat het feestje dat nadien volgde nog leuker werd. Onze eerste trofee is binnen, maar we willen het daarbij niet laten met de finales van de beker van Antwerpen en die van Vlaanderen nog in het vooruitzicht. De club heeft er alles aan gedaan om voor dit seizoen liefst vijf ex-spelers terug te halen en met de jonge Luca Van Coninglo, die ik als de revelatie van het seizoen aanzien, zijn we nu al goed gewapend om ook volgend seizoen een hoofdrol te spelen.





Sets: 25-18, 25-20, 25-16. (HFO)





Meer over sportdiscipline

sport

Stalvoc

voetbal

volleybal

Bierinckx

Vlaanderen

Antwerpen