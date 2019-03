Studio Gekko speelt ‘Hello robot’ Ben Conaerts

19 maart 2019

Studio Gekko brengt op woensdag 20 maart de voorstelling ‘Hello Robot’ op de planken. In de familievoorstelling, bestemd voor kinderen van 6 tot 11 jaar, neemt een expert in robotica je mee naar een toekomst waar robots naast en met ons zullen leven. Denk daarbij onder meer aan zelfrijdende auto’s, bezorgdrones, machines die kunnen praten en huisrobots die voelen dat we honger hebben. Maar waar ligt de grens tussen mens en machine?

De voorstelling vindt plaats om 14.30 uur in intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA. Tickets kosten 2 euro en nadien word je uitgenodigd voor een pannenkoek. Reserveren kan via de website www.ivebica.be.