Sportcentrum heeft skatepark 14 april 2018

Het gemeentelijke sportcentrum is sinds kort uitgebreid met een skatepark. Deze paasvakantie werd de infrastructuur al druk gebruikt door skatende en steppende jongeren uit de regio.

Skaters en steppers kunnen zich voortaan gaan uitleven aan het sportcentrum van Hemiksem. Daar vinden ze een skatepark van zo'n 120 vierkante meter groot, met onder meer twee halfpipes, een funbox en een 'bowl', een soort put. De infrastructuur werd aangelegd in een egaal betonnen ondergrond - beter om op te skaten dan asfalt - en kwam tot stand in overleg met de jeugddienst en een twintigtal gebruikers. De kostprijs bedraagt 80.000 euro.





Ontmoetingsplaats

"Dat is voor een kleine gemeente als Hemiksem een groot budget", geeft schepen van Sport en Jeugd Koen Scholiers (CD&V) toe. "Maar als we zien hoeveel er deze paasvakantie al gebruik van wordt gemaakt, is het zijn geld meer dan waard. Op korte tijd is dit skatepark een ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud, mét respect voor elkaar en de omgeving. In het weekend zie je dertig à veertig man op en rond het skatepark, maar toch vind je achteraf weinig tot geen afval terug. Tijdens de zomermaanden zal de politie hier regelmatig passeren om een band op te bouwen met de gebruikers en overlast voor de omwonenden te vermijden."





Op enkele details na is het skatepark volledig klaar. De groendienst is momenteel nog bezig met de groenaanleg en later wordt ook nog verlichting geplaatst die elke avond automatisch dooft.





Op zaterdag 26 mei is er van 14 tot 20 uur een officiële opening, met demo's, skateshops, drank, hapjes en muziek. (BCOR)