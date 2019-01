Spoorwegovergang Statieplaats nog tot woensdag afgesloten Ben Conaerts

14 januari 2019

13u19 0

Nog tot en met woensdag 16 januari vinden er herstellingswerken plaats aan de grondverzakking aan de spoorwegovergang aan de Bouwerijstraat en Statieplaats. Tijdens de werken is de spoorwegovergang voor het gemotoriseerd verkeer volledig onderbroken. Wie vanuit Hemiksem richting de A12 wil rijden, wordt aangeraden om via Hoboken, via de R11, of via de Steenwinkelstraat in Schelle te rijden. De andere spoorwegovergangen in Hemiksem blijven open, maar door de wegomlegging zal er een grotere verkeersdrukte ontstaan. Voor de treinreizigers verandert er niets: alle treinen op de lijn Antwerpen-Boom-Puurs zullen weinig tot geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.