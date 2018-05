Skatepark wordt zaterdag feestelijk geopend 24 mei 2018



Het skatepark aan het gemeentelijk sportcentrum in de Atletiekstraat wordt op zaterdag 26 mei feestelijk geopend. Voor skateboarders valt er vanaf 12.30 uur heel wat te beleven. Zo kan je meedoen aan een 'skate contest' waarmee je een flink aantal prijzen kan winnen. Wie niet zo'n held is op wieltjes, kan gewoon de sfeer komen opsnuiven. Je kan iets drinken op het terras of eens gaan proeven van de bieren van Brouwerij De Klem en een lekkere wrap van Taste-Too. Na de 'skate contest' komen enkele straffe BMX'ers hun meest spectaculaire kunsten tonen. Afgesloten wordt met een feestje waar onder meer Nonkel Guy en de Red Bull dj's present zullen tekenen. De toegang is gratis.





