SELSation Ben Conaerts

20 november 2018

13u28 0 Hemiksem Een score van 13 op 20 in GaultMillau: vele restaurants dromen ervan, voor SELSation is het na amper negen maanden al werkelijkheid. We gingen dit nieuwe gastronomische adresje dan ook ontdekken met hooggespannen verwachtingen.

Al snel wordt duidelijk dat SELSation niet zomaar een restaurant is. Om te beginnen is er de ligging: een rustige woonwijk, zonder parking voor de deur, nergens een groot uithangbord. Een echte ‘verborgen parel’, kortom. Bovendien moet je aanbellen om binnen te kunnen, wat je bezoek iets exclusiefs geeft.

We worden warm verwelkomd door de vrouw des huizes en langs de open keuken naar ons tafeltje geleid. De warme kleuren, het gedempte licht, de comfortabele stoelen: als we moeten afgaan op eerste impressies, schiet dit meteen raak. De menukaart is beperkt: er wordt één menu aangeboden, enkel het aantal gangen kan je kiezen. Aan wijn zijn er meer opties, al besluit mijn tafelgenote te vertrouwen op de smaak van de gastvrouw en het wijnarrangement te nemen.

Instagramwaardig

Ons vijfgangenmenu wordt voorafgegaan door een aantal amuses die precies doen wat ze moeten doen. Verrassen, prikkelen en indruk maken. Door de enorme verfijning, de prachtige presentatie en de intense smaak. De lijn wordt verdergezet met het voorgerecht van rosbief, hangop, bloemkool en passievrucht. Ik proef smaken en texturen waarvan ik het bestaan niet eens afwist. Sommige gasten halen spontaan hun smartphone tevoorschijn: voor deze bordjes is de term ‘Instagramwaardig’ uitgevonden.

Lof ook voor de vlotte gastvrouw, die haar tijd neemt om elk gerecht en elke bijpassende wijn voor te stellen. Ondertussen bereikt het menu haar hoogtepunt met een hoofdgerecht van wilde eend en bataat. Als dessert kan ik genieten van een semifreddo met banaan en gember, terwijl mijn tafelgenote het menu afrondt met een kaasassortiment van Van Tricht.

Uiteindelijk bedraagt onze rekening 159 euro, naar ons aanvoelen een correcte prijs. Zeker als je het hoge niveau bekijkt van wat er in de loop van de avond allemaal op de borden werd getoverd. Je gaat naar huis met het gelukkige gevoel dat je iets bijzonders hebt mogen meemaken. Een gastronomische ervaring met de G van ‘GaultMillau’ en ‘grote onderscheiding’. Wie weet over enkele jaren al?

Eten 10

Bediening 9

Comfort 9