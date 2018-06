Schrijfster Ria Maes komt op voor nieuwe burgerpartij Hemiksem Vooruit 29 juni 2018

02u41 0 Hemiksem De kersverse burgerpartij Hemiksem Vooruit kan op haar kieslijst uitpakken met een opvallende naam. Ria Maes, bekend als schrijfster en tot voor kort zetelend voor sp.a, krijgt een tweede plaats toegewezen. Maes steunt zo lijsttrekker Cliff Mostien.

"Sp.a en ik gaan in goede verhouding uit elkaar", benadrukt Ria Maes (52). "Van enige rancune is geen sprake. Om eerlijk te zijn, was ik eerst zelfs van plan om na deze legislatuur met politiek te stoppen. Maar toen Cliff Mostien me op de hoogte bracht van zijn project Hemiksem Vooruit, ben ik mee op de kar gesprongen. Het was een moeilijke beslissing, maar het idee om mee te kunnen werken aan een partij zonder politieke kleur trok me aan. De voorbije jaren heb ik gezien hoe moeilijk het is om in Hemiksem aan partijpolitiek te doen. Te vaak primeert het partijbelang, terwijl volgens mij net de burger dé prioriteit moet zijn. Met Hemiksem Vooruit wil ik me dan ook in de eerste plaats ten dienste kunnen stellen van onze Hemiksemnaren."





Schrijfster van 'Sara'

Met Ria Maes haalt Hemiksem Vooruit, na ex-N-VA'er Dave Petry, opnieuw een welluidende naam binnen. Maes staat bekend als schrijfster van onder meer de dagboeken van 'Sara' en van de thriller 'Pan', waarvoor ze samenwerkte met acteur Aron Wade. In 2012 kreeg ze een plaats op de sp.a-lijst en behaalde ze met de verkiezingen 103 stemmen. Het leverde haar meteen een mandaat op als gemeenteraadslid. Bij Hemiksem Vooruit zal Maes de tweede plaats bekleden, in steun van lijsttrekker en zetelend gemeenteraadslid Cliff Mostien. De resterende gemeenteraden van deze legislatuur zetelt zij als onafhankelijke.





Naar Hemiksemnaar luisteren

"Ik ben heel blij dat we op de steun van Ria Maes kunnen rekenen", zegt Cliff Mostien. "De komende weken en maanden zullen we nog meer kandidaten voorstellen. Een heel aantal mensen heeft het gehad met het huidige beleid en vindt het tijd om weer naar de Hemiksemnaar te luisteren. Dat is precies wat we met Hemiksem Vooruit zullen doen." (BCOR)