Schepen Levi Wastyn (sp.a) zegt politiek vaarwel 24 april 2018

Huidig schepen van Onderwijs Levi Wastyn (sp.a) verlaat na deze legislatuur de gemeentepolitiek.Hij verkiest om zich na twaalf jaar in de gemeenteraad - zes jaar als raadslid, zes jaar als schepen - te focussen op andere bezigheden en staat dan ook niet op de kandidatenlijst van zijn partij.





"Het is een fantastische ervaring geweest, waar ik veel aan te danken heb gehad", zegt hij. "Maar de politiek vraagt veel offers en de combinatie met mijn privéleven en mijn andere job (bij De Voorzorg, red.) was alsmaar moeilijker vol te houden. Daarom heb ik voor mezelf de beslissing genomen me geen kandidaat meer te stellen", zegt Wastyn. (BCOR)