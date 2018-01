Scheldedijk krijgt extra verlichting 02u33 0

Hemiksem investeert meer dan 40.000 euro in bijkomende openbare verlichting op de Scheldedijk tussen Hemixveer en de site van Erinstone. "De Scheldedijk is een aangename route voor fietsers en toeristen, maar 's nachts is het er sinds de sloop van de Bekaertfabriek veel te donker", zegt schepen van Openbare Werken Kristien Vingerhoets (sp.a). "Door hier extra verlichting te voorzien, garanderen we fietsers en voetgangers hier ook 's nachts een veilige doortocht. Dit stuk openbaar domein is wel eigendom van Waterwegen & Zeekanaal en dus van de Vlaamse overheid. We zullen ook met hen in overleg moeten gaan over het onderhoud hiervan. Het kan niet zijn dat de gemeente dit helemaal voor zijn rekening neemt." (BCOR)