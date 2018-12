Ruim 500.000 euro subsidie voor kabelproducent Lamifil Ben Conaerts

24 december 2018

De Vlaamse regering heeft onder impuls van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) een subsidie van 512.490 euro toegekend aan de Hemiksemse kabelproducent Lamifil. Het bedrag zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van een strategisch ecologieplan met bijkomende maatregelen om het energieverbruik te reduceren en materiaalverliezen te beperken.

Lamifil is een bekende vaste industriële waarde in Hemiksem als leverancier van oplossingen op het gebied van kabel- en draadproducten in aluminium en koper en hun legeringen. De onderneming zet sterk in op ontwikkelen van oplossingen die een antwoord bieden op wereldwijde uitdagingen door het vernieuwen, ontwerpen en produceren van kabel- en draadproducten van hoge kwaliteit.

“We zijn verheugd dat onze bedrijven steun krijgen om zich te profileren als technologische voortrekkers”, zegt Helke Verdick, voorzitter van N-VA Hemiksem. “Voor ons is het erg belangrijk dat de Hemiksemnaar kan werken in eigen gemeente en zo bijdraagt tot het verminderen van de mobiliteitsdruk.”