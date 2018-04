Roger Pintens Jr. stelt tentoon in abdij 19 april 2018

De bekende Schelse beeldhouwer Roger Pintens Jr. (63) stelt vanaf zondag tentoon in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Een dertigtal van zijn werken zijn er te bewonderen.





Roger Pintens Jr. is een van de bekendste kunstenaars uit de Rupelstreek. Zijn beeldhouwwerk is onder meer te bezichtigen aan de Laarkapel en voor het gemeentehuis in Schelle. Toch is het nu pas de eerste keer dat hij in het Administratief Centrum van Hemiksem te gast is. Onder de noemer '8118' pakt hij er uit met een dertigtal beeldhouwwerken.





"De titel verwijst naar de jaren dat ik hier in Hemiksem heb mogen tentoonstellen", zegt Pintens. "In 1981 heb ik de eer gehad te mogen exposeren in het oud-gemeentehuis van Hemiksem. Nu, in 2018, komt er op die tentoonstelling dus een vervolg in de abdij." De kunstwerken bevinden zich verspreid in het Administratief Centrum en op de binnenkoer van de abdij. "Het zijn allemaal recente werken die nog nooit eerder zijn tentoongesteld. Achteraf zal één van de werken geveild worden ten voordele van Villa Max, een Hemiksemse vzw die gezinnen met ernstig zieke kinderen laat genieten van een vakantie."





De tentoonstelling '8118' is nog te bezichtigen tot 17 juni tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Tijdens de extra publieksmomenten op 22 april, 6 mei en 3 en 17 juni kan je ook een kijkje gaan nemen. (BCOR)