Rodney Talboom krijgt vijfde plaats op sp.a-lijst voor Vlaams Parlement Ben Conaerts

24 januari 2019

Rodney Talboom (sp.a), voorzitter van de Hemiksemse gemeenteraad, staat op de vijfde plaats voor de sp.a-lijst voor het Vlaams Parlement, die wordt getrokken door Caroline Gennez. “De verkiezingen op 26 mei gaan over veel meer dan wie er premier of minister wordt. Het gaat over de portefeuille van heel wat Hemiksemnaren, over het klimaat en het milieu en over het bovenlokale kader waarbinnen de gemeente moet werken. Daarom trekken we hier in Hemiksem graag mee aan de kar. Het wordt knokken, maar ons campagneteam heeft in 2018 bewezen dat het een immens werk kan verzetten. Dat trucje zullen we de komende maanden nog eens over doen, zonder twijfel”, aldus Rodney Talboom.