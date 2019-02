Ria Maes en Aron Wade lanceren tweede thrillerroman: “Met goedkeuring van Nicci French” Ben Conaerts

28 februari 2019

12u49 0 Hemiksem Ria Maes (53) en Aron Wade (48) hebben een opvolger klaar voor hun thrillerdebuut ‘Pan’. Ook in ‘Meester Dood’ krijgt wetsdokter Tom Beckx een hoofdrol, speelt het verhaal zich af in Antwerpen en vallen er heel wat lijken uit de kast. “We hebben al complimentjes gekregen van Nicci French”, klinkt het.

Toen de Hemiksemse schrijfster Ria Maes en de Antwerpse acteur Aron Wade twee jaar geleden hun thrillerdebuut ‘Pan’ afleverden, was al duidelijk dat het niet bij een eenmalige samenwerking zou blijven. Nu, twee jaar later, heeft het schrijversduo al een opvolger klaar: ‘Meester Dood’. Voor fans van het eerste boek zullen enkele aspecten van het verhaal vertrouwd aanvoelen, al kan ‘Meester Dood’ ook perfect op zichzelf gelezen worden.

“Het verhaal speelt zich opnieuw af in en rond Antwerpen en wetsdokter Tom Beckx is opnieuw het hoofdpersonage”, zegt Ria Maes. “Al gaan we deze keer wel wat dieper in op zijn persoonlijkheid. De zaak ‘Pan’ heeft diepe sporen op hem nagelaten en hij wordt van hogerhand gedwongen om psychologische hulp te gaan zoeken. Intussen wordt hij geconfronteerd met een reeks verdachte overlijdens waarin hij een patroon meent hij te herkennen. Is er opnieuw een moordenaar aan de slag of is Beckx zijn grip op de realiteit helemaal aan het verliezen?

Leuk weetje: ter voorbereiding van het boek heeft het schrijversduo een beroep gedaan op Marc Jacobs van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen (UZA): een dokter die momenteel te zien is in de reeks ‘Misdaaddokters’ op Canvas en binnenkort zijn opwachting maakt in de nieuwe reeks ‘Wetsdokters’ op VTM. “Het is zeker niet dat het personage van Tom Beckx op hem gebaseerd is”, benadrukt Maes. “Maar we doen wel steeds een beroep op hem om te controleren of de gebeurtenissen in onze romans ook realistisch zijn. Zijn deskundige advies geeft ons verhaal een hogere geloofwaardigheid.”

De talenten van Aron Wade en Ria Maes bleken ook nu weer heel complementair te zijn. “Eigenlijk verliep onze samenwerking net als voor onze eerste roman. Aron geeft de ideeën aan, ik schrijf ze uit. Omdat hij veel ervaring heeft in de theater- en tv-wereld, spreekt hij meer in scènes. Ik daarentegen spreek in hoofdstukken. We hebben twee verschillende achtergronden en dat zorgt voor een bijzondere mix.”

Die mening wordt alvast gedeeld door het bekende schrijversduo Nicci French. “Zij hebben ons heel veel succes gewenst met het nieuwe boek”, zegt Maes. “Het is heel fijn dat ze hun lezers willen attent maken op ‘Meester Dood’. We zijn heel trots op hun gelukwensen, want zij zijn onze grote voorbeelden. Het zou mooi zijn als Aron en ik net als zij een mooie reeks van thrillerromans kunnen afleveren. Ik kan verklappen dat er sowieso al een derde roman komt. We hebben drie mogelijke verhaallijnen in de schuif liggen en gaan die de komende maanden verder uitwerken.”

‘Meester Dood’ van Maes en Wade is verschenen bij Uitgeverij Houtekiet en is te koop voor 19,99 euro.