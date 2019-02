Restaurant SELSation bestaat één jaar: “Groot risico genomen, maar nog geen seconde spijt gehad” Ben Conaerts

13 februari 2019

15u54 0 Hemiksem Wouter Sels en Sandra Van de Straete ontkurken vandaag een goeie fles champagne. Het is dag op dag één jaar geleden dat ze van start gingen met hun gastronomische restaurant SELSation. Intussen is de zaak uitgegroeid tot een culinaire parel met weerklank tot ver buiten de Rupelstreek.

“Het is een fantastisch jaar geweest”, zegt gastvrouw Sandra. “Dankzij de vele lovende commentaren en recensies op Facebook, op Resengo, op Tripadvisor en in Het Laatste Nieuws is ons restaurant momenteel helemaal aan het boomen. Vooral de 13 op 20 in Gault&Millau heeft al heel veel deuren geopend. De reservaties stromen binnen en we hebben al gasten mogen verwelkomen uit onder meer Parijs, Marseille en Amsterdam. Het is fantastisch om te zien hoe de mond-tot-mondreclame haar werk doet.”

Voltijdse job opgezegd

Opvallend is dat SELSation is ingericht in de woning van Wouter en Sandra. Het koppel doet bovendien alles zelf, zonder personeel. “We hebben een groot risico genomen toen we vorig jaar in dit avontuur stapten”, zegt chef-kok Wouter. “We hebben onze voltijdse job opgezegd om ons op ons restaurant te kunnen concentreren. Maar we hebben er geen seconde spijt van. Er zijn dagen dat ik werk van 7 uur ‘s ochtends tot 1.30 uur ‘s nachts, maar dit is mijn passie. Mensen kunnen verwennen met mijn gerechten, geeft me zoveel meer voldoening dan wat ik vroeger deed.”

Meer info is te vinden op de website www.selsation.be.