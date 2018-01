Project 'Fruit op school' verdergezet 02u43 0

Het gemeentebestuur voorziet de nodige subsidies voor het project 'Fruit op school'. "De gemeentescholen kregen de voorbije jaren Vlaamse subsidies voor het wekelijks voorzien van een stuk fruit voor elke leerlingen", zegt schepen van Onderwijs Levi Wastyn (sp.a). "Omdat deze subsidies zijn wegvallen, neemt de gemeente ze nu voor haar rekening, zodat dit mooie project kan voortgezet worden in alle Hemiksemse scholen. Op die manier motiveren we onze jongste Hemiksemnaren fruit te eten en verzekeren we ons ervan dat wel degelijk élk kind toegang tot fruit heeft." (BCOR)