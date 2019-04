Poolparty in gemeentelijk zwembad Ben Conaerts

02 april 2019

14u45 0

De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseert op woensdag 3 april opnieuw een zwemfestijn in het gemeentelijke zwembad. Vanaf 14 uur wordt er een hindernissenbaan op het water gelegd waarop iedereen zich kan komen uitleven. En vanaf 18 uur start een poolparty die mee wordt verzorgd door dj Bience. Het einde van het zwemfestijn is voorzien om 20 uur.

Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via elodie@hemiksem.be of 03 288 26 91. Op de dag zelf kan je ook terecht voor de tijdsblokken waar nog plaats vrij is. De toegang is gratis.