Pomp op Gemeenteplaats stelt het even zonder haan Ben Conaerts

21 februari 2019

15u27 0 Hemiksem De pomp op het kruispunt van de Assestraat en de Gemeenteplaats moet het tijdelijk zonder haar bekende haan stellen. De haan, een verwijzing naar het wapenschild van Hemiksem, is even in herstelling.

Op het kruispunt van de Assestraat en de Gemeenteplaats bevindt zich een pomp omgeven door een grasperkje. Bovenop de pomp prijkt al jarenlang een haan, een verwijzing naar het wapenschild van de gemeente. Maar de afgelopen weken moesten de inwoners vaststellen dat het dier opeens verdwenen was. Oppositiepartij Hemiksem Vooruit vroeg de vorige gemeenteraad tekst en uitleg aan het gemeentebestuur.

“De haan heeft een probleem gehad met zijn pootjes”, glimlacht burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Er is roestvorming ontstaan aan een verbindingsstang aan de binnenkant. Daardoor is de haan op een dag gewoon van de pomp gevallen. Nu ligt de haan in het gemeentemagazijn, waar hij wordt hersteld. Al het nodige materiaal is aangekocht en we hopen dat het dier tegen de lente weer op zijn vaste plaats zal staan.”