Politierapport Rupel: minder ongevallen en minder inbraken 15 maart 2018

02u33 0 Hemiksem Het aantal verkeersongevallen en woninginbraken is gedaald in de politiezone Rupel (Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst). Dat blijkt uit cijfers van het verslag voor 2017.

"Ondanks het feit dat onze zone al meer dan 63.000 inwoners heeft, blijven de criminaliteitscijfers in de Rupelstreek dalen", klinkt het trots bij de politie. In totaal voerde de politie 8.702 dringende interventies in 2017 waarbij 365 personen gerechtelijk of bestuurlijk werden aangehouden. Er werden nog eens ongeveer evenveel - 8.633 - niet-dringende interventies uitgevoerd waarbij het om iets minder dan de helft over gas-boetes ging. Er werden bijna 14.000 verkeersovertredingen vastgesteld. Bij de 5.953 uitgevoerde alcoholcontroles liepen 167 bestuurders of 2,8% tegen de lamp. In 2016 was dat nog 4,3%. Met 184 klokt de politiezone af met elf verkeersongevallen met gewonden minder dan in 2016. Er vielen het afgelopen jaar twee doden in het verkeer. Ook het aantal inbraken zit in dalende lijn. Zes effectieve inbraken minder dan in 2016 (104 in 2017) en acht pogingen tot inbraak minder dan het jaar voordien (89 in 2017). Verder werden 6.000 controles afwezigheidstoezicht uitgevoerd, moest de politie 821 keer tussenkomen bij huiselijk geweld en genoot het politiepersoneel gemiddeld 49 uur interne opleiding. (BSB)