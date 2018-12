Politieke toekomst Bert Cools (N-VH) onzeker na heisa rond racistische Facebookpost Ben Conaerts

27 december 2018

14u22 0 Hemiksem Gemeenteraadslid Bert Cools (N-VH), die vorige week in het oog van de storm terecht kwam na een racistische Facebookpost, weet nog niet of hij volgende legislatuur gaat zetelen voor Vlaams Belang.

Bert Cools raakte tijdens de afgelopen verkiezingen met 151 voorkeurstemmen als tweede verkozen, maar de heisa van de afgelopen week heeft indruk gemaakt op Cools. Hij verloor niet alleen zijn job, hij kreeg ook tal van haatberichten op sociale media. Inmiddels heeft hij zijn Facebookprofiel verwijderd.

Ook bij Vlaams Belang is men er nog niet uit of Cools zijn mandaat als gemeenteraadslid kan opnemen. “We zijn heel hard geschrokken van het bericht en distantiëren ons natuurlijk geheel van de racistische tekst”, zegt afdelingsvoorzitter Agnes Salden.

“We zijn nu met de afdeling aan het onderzoeken wat de ware toedracht is geweest. We kennen Bert hoegenaamd niet als iemand met racistische opvattingen, dus we willen uitzoeken wat daar precies gespeeld heeft.”

In het bewuste Facebookbericht vergeleek Cools Marokkanen met kerstlampjes: “Ze zijn het mooist als ze in een boom hangen en branden.”

De post werd al na een uur verwijderd door Cools zelf, maar toen was het kwaad al geschied en hadden tal van lezers al screenshots genomen. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst. Meer dan een stomme grap was het niet”, reageerde Cools achteraf.