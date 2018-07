Politie controleert snelheid Rupelgemeenten 06 juli 2018

De lokale politiezone Rupel gaat deze zomer uitvoerige snelheidscontroles uitvoeren op het volledige grondgebied. In Hemiksem wordt er op 6 juli in de Bredestraat en 31 augustus in de Tulpenlaan gecontroleerd. Op 12 juli is de Provinciale Steenweg in Schelle aan de beurt en op 24 augustus in de Boomsesteenweg, eveneens in Schelle. 18 juli wordt er in de Clemenshoek in Rumst gecontroleerd en op 17 augustus in de Lage Vosbergstraat van dezelfde gemeente. Op 27 juli en 7 augustus moeten bestuurders in Niel op hun snelheid letten, er wordt op beide data in de Matenstraat gecontroleerd. Tenslotte is het ook opletten geblazen in de Frans De Schutterlaan in Boom op 2 augustus. De politie benadrukt dat snelheidscontroles op andere plaatsen en tijdstippen niet zijn uitgesloten. (BSB)